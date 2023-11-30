البحث والتعرف على المفقودين تؤكد أن فرق إدارة قيد الأهالي مستمرة بأعمالها في درنة 

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أكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أن فرق إدارة قيد الأهالي بالهيئة مستمرة بأعمالها بمنطقة شيحا في درنة، بتكليف من مكتب النائب العام.

وأضافت الهيئة أنه تم فتح عدد (48) ملف لأهالي المفقودين، وعدد العينات المرجعية (31) عينة.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد الملفات لأسر الضحايا وصل إلى (1573) ملف، وعدد العينات (1197) عينة حمض نووي.

وأشارت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين إلى استمرا أعمالها باستقبال الاهالي وفتح الملفات.