الاقتصاد المغربي ينتعش

أخبار ليبيا 24

من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نموًا قدره 3.3 بالمئة خلال العام الحالي.

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)؛ توقعت أن يرتفع مستوى النمو إلى 3.6% عام 2024 وإلى 3.8% بحلول عام 2025، مدفوعًا بانتعاش إنتاج الزراعة وقطاع الخدمات وخصوصاً السياحة سيساهم في دعم النشاط الاقتصادي، بحسب المنظمة.

من جهةٍ أخرى… سجل معدل التضخم المغربي تباطؤًا إلى 4.3% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، من أصل 4.9 بالمئة خلال سبتمبر.

المندوبية السامية للتخطيط في المغرب؛ أكدت في بياناتٍ ارتفاع أسعار الغذاء، التي تعتبر المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب بواقع 8.8% على أساس سنوي، بحسب المندوبية المغربية.

وفي الأثناء.. تفاقم عجز الموازنة المغربي منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر الماضي بنسبة 22.7 % على أساس سنوي=