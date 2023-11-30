الإمداد الطبي: تسليم أدوية الكلى والأمراض النفسية لمخازن فرع المنطقة الوسطى 

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أكد جهاز الإمداد الطبي أن مخازن الحلقة الباردة شارع الزاوية سلمت شحنة من أدوية مرضى الكلى وأدوية الأمراض النفسية لمخازن فرع المنطقة الوسطى.

وأوضح الجهاز أنه سيتم توزيع هذه الأدوية على المستشفيات والمراكز الطبية المختصة الواقعة في نطاق فرع المنطقة الوسطي .

وقال أمين مخزن الحلقة الباردة يوسف الحمادي، إن التوزيع سيشمل كافة الفروع التابعة للجهاز والمستشفيات التخصصية.

وأوضح الحمادي أن التوزيع يشمل كذلك مراكز غسيل الكلى، لافتًا إلى أن عملية التوزيع تسير بشكل منظم .