استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية

أخبار ليبيا 24

أظهر سعر صرف العملة الأوروبية انخفاضا أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر اليورو إلى 5.26 دينار مقابل 5.27 دينار أمس، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي.

واستقر سعر الدولار عند 4.79 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.09 دينار، في حين ثبت متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

في حين لم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.16 دينار و0.67 دينار على الترتيب.