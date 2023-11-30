استقرار حالة الطقس في أغلب مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس في جميع ربوع ليبيا اليوم، بينما تميل درجات الحرارة للارتفاع غدا على مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، حدوث تقلبات جوية يوم الأحد علي مناطق الشمال الغربي تؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفرقة.

وتكون السماء في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية بوجه عام وتتكاثر السحب مساء السبت حيث من المتوقع سقوط أمطار متفرقة يوم الأحد والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط غدا على بعض المناطق مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و26 درجة مئوية، وتسجل زيادة غدا ثم تعود وتنخفض يوم الأحد.

وأيضا في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب مع ظهور ضباب الليلة وخلال الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الجبل الأخضر والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 20 و25 درجة مئوية.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 24 و27 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة تكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.