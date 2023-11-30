استطلاع| تباين الآراء حول دعوة بسيسة للموظفين لعدم الجمع بين وظيفتين في القطاع العام والخاص 

أخبارليبيا24

تجبر الظروف المواطنين في ليبيا إلى البحث عن عمل إضافي بسبب ضعف المرتبات وارتفاع أسعار السلع الأساسية من غذاء ودواء.

وما زاد في تأزيم الوضع هو ارتفاع سعر الدولار حيث هذا الارتفاع ساهم كذلك في صعوبة توفير أبسط الضروريات.

هذه الأوضاع د فعت الكثير من أولياء الأمور إلى البحث عن وظائف أخرى إضافة إلى وظائفهم الأساسية ليتمكنوا من توفير الأساسيات لأولادهم حيث تكاد العملة الليبية أن تفقد قيمتها أمام هذا الارتفاع المخيف للأسعار.

وبدل أن تبحث الحكومات المتعاقبة عن حلول لهذه العضلة لتخفيف العبء على المواطنين تلوح بين الحين والآخر بأنها ستوقف الازدواج الوظيفي بين القطاعين العام والخاص.

وتحاول حكومة الوحدة الوطنية الفرض على المواطنين الالتزام بالعمل في أحد القطاعين وإلا اعتبر من يفعل ذلك بأنه ازدواج وظيفي، بحسب وزير العمل.

مؤخرَا، نبه رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية عمر بسيسة الموظفين بعدم الجمع بين وظيفتين في القطاع العام أو الخاص باعتباره ازدواج وظيفي.

وسألنا متابعي “أخبارليبيا24” حول هذا الأمر وهل يؤيدون دعوة عمر بسيسة للموظفين إلى عدم الجمع بين وظيفتين في القطاع العام أو الخاص؟

بداية التعليقات كانت مع الغائب الحاضر حيث قال :”إذا كان المقصود بالخاص هو القطاعات غير الممولة من خزانة الدولة فهو مقترح عادل”.

واستطرد قائلا :”لكن إذا كان المقصود هو القطاع الخاص فهو منفصل عن الواقع ولا يعي حجم الكارثة الاقتصادية التي حلت بالمواطن منذ نكبة فبراير”.

وأكدت اليقين اليقين أنها تؤيد تنبيه بسيسة للموظفين بعدم الجمع بين وظيفتين في القطاع العام أو الخاص باعتباره ازدواج وظيفي.

وكذلك Abdalmajeed Almsallim أعلن تأييده لتنبيه بسيسه وقال :”نعم”، في حين أعلن Abdulhakim Aburas رفضه لمطالبة بسيسة بعدم الجمع بين وظيفتين.

وقال محمد السوداني :”عمر علي بسيسة وصل معلومة ونبه الموظفين لتدارك الموضوع قبل إيقاف مرتباتهم بسبب الازدواج بين الخاص والعام”.

وتعقتد الحمامه البيضاء أن :”كل الليبيين موظفين في العام والخاص مع غلاء الأسعار والمعيشه ومش ملحقين”,