أوبك+ تعتزم تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط

أخبار ليبيا 24

كشفتْ وكالة رويتر للأنباء عن مفاوضات تجريها منظمة أوبك+ لبحث خفض إضافي لإنتاج النفط في أوائل 2024.

وبحسب ما نقلته الوكالة، من المرتقب أن تخفض الوكالة الإنتاج بما يتراوح بين مليون ومليوني برميل يومياً.

وفيما سبق… رفعت منظمة أوبك رفعت توقعاتها حول الطلب العالمي على النفط خلال عام 2045.

وبحسب تقرير المنظمة السنوي، من المتوقع أن يبلغ الإنتاج حوالي 116 مليون برميل يوميًا من 99.6 مليون برميل يوميًا في 2022 مقارنة بـ 109.8 مليون برميل يوميًا في توقعات سابقة للمنظمة، وفق التقرير.

وفي الأثناء.. قررت مجموعة أوبك بلس موصلة تقييم الأوضاع بسوق النفط العالمية، للتعامل مع تطورات السوق واتخاذ إجراءات إضافية.

المجموعة؛ وفي بيانٍ أكد التزام الدول الأعضاء خفض إمدادات النفط حتى نهاية العام 2024، حسب البيان.