وزيرة العدل: عدد الموقوفين في السجون الليبية يتجاوز عددهم 20 ألفا

أخبار ليبيا 24

قالت، وزيرة العدل بحكومة الوحدة، حليمة إبراهيم، اليوم الأربعاء، إن عدد الموقوفين بكافة السجون الليبية يتجاوز عددهم 20 ألف موقوف، مشيرة إلى أنهم يتمتعون بظروف جيدة.

جاء ذلك، في اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، والنائب العام، الصديق الصور، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، بشير الأمين، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، عبد الرؤوف كارة.

وأكدت وزيرة العدل، بحسب حكومة الوحدة، أن العمل مستمر من أجل تحسين الظروف العامة للسجون في ليبيا.

وقالت، إن جميع الموقوفين يعرضون على النيابة والمحكمة وفق جلساتهم، ولا توجد حالات موقوفة دون إجراءات قانونية تجاهها.