مؤكدة توفر الوقود..شركة البريقة: مستودعات الشركة تعمل بشكل اعتيادي بما فيها رأس المنقار 

أخبارليبيا24

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم الأربعاء أن كافة مستودعات الشركة تعمل بشكل اعتيادي بما في ذلك مستودع رأس المنقار.

وأضافت الشركة أن المستودع باشر بتزويد كافة شركات التوزيع بالوقود مؤكدة أن الأرصدة التشغيلية والسعات التخزينية ستكون في معدلاتها الطبيعية.

وأوضحت أن التأخير الذي طرأ على حركة النواقل في البحر المتوسط بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأفادت الشركة أن باقي الناقلات ستواصل حركتها الطبيعية وعلى كامل الساحل الليبي وستكون وفق الجدول الزمني المحدد.

ولفتت شركة البريقة إلى أن شركات التوزيع ستباشر وبشكل اعتيادي في استلام كامل المخصصات وبشكل يومي.

وأهابت الشركة بالمواطنين بعدم الانجرار وراء الإشاعات المغرضة ولا يوجد داعٍ للازدحام على محطات الوقود العاملة ضمن نطاق مدينة بنغازي وضواحيها.