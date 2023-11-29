غوتيرش: «هناك مفاوضات مكثفة جارية لإطالة أمد الهدنة»

أخبار ليبيا 24

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة أكبر من أي عدد قتل في أي نزاع بين أي طرفين، على حد قوله.

غوتيريش؛ وخلال كلمته ضمن اجتماع مجلس الأمن أوضح أن «هناك مفاوضات مكثفة جارية لإطالة أمد الهدنة في غزة، وهي تحظى بترحيب قوي من جانبنا، لكننا نعتقد أننا بحاجة إلى وقف حقيقي لإطلاق النار لأسباب إنسانية» وفق قوله.

وفي الأثناء.. دعا الاتحاد الأوروبي إلى أهمية تمديد الهدنة التي انتهت، في قطاع غزة، حتى تصبح «دائمة» وتسمح بالتقدم نحو «حلّ سياسي» للنزاع.

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، قال خلال كلمته ضمن افتتاح اجتماع لمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط: «يجب تمديد هذه الهدنة وتحويلها إلى هدنة دائمة للسماح بالعمل على حل سياسي»، على حد قوله.