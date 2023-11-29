غزة... إطلاق صندوق بقيمة 133 مليون دولار لمجابهة تداعيات الحرب

أخبار ليبيا 24

أطلقتْ سلطة النقد الفلسطينية صندوقاً إضافياً بقيمة 133.3 مليون دولاربهدف توفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي.

وبحسب الحكومة الفلسطينية، فإن الصندوق يوفر منح تمويلات بفائدة منخفضة، وبشروط ميسرة، وفترات سداد متوسطة وطويلة الأمد، وفق قولها.

من جهةٍ أخرى… أكدتْ منظمة الصحة العالمية، أنّ عددًا أكبر من سكان غزة معرضون للموت بسبب الأمراض مقارنة بالقصف.

المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، دعت إلى دعم النظام الصحي في القطاع ليعود لطبيعته بسرعة، قائلةً: «في نهاية المطاف، سنرى عددا أكبر من الناس يموتون بسبب الأمراض مقارنة بالقصف إذا لم نتمكن من إعادة بناء هذا النظام الصحي»، حسب قولها.

وفي الأثناء.. دعا الاتحاد الأوروبي إلى أهمية تمديد الهدنة التي انتهت، في قطاع غزة، حتى تصبح «دائمة» وتسمح بالتقدم نحو «حلّ سياسي» للنزاع.