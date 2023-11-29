طقس يميل إلى الاستقرار في أغلب مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية رياح نشطة هذا اليوم على الساحل الشرقي والجبل الأخضر بينما يميل الطقس للاستقرار على بقية مناطق ليبيا.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تكون حالة السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح غربية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19-24)مْ ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصةً على سهل بنغازي ، وتكون يوم الغد متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق مابين (20– 25)مْ، ولا تتجاوز (18)مْ على المناطق الجبلية.

أما في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (22–29)مْ.

وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20-24)مْ.