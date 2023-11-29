ضبط صاحب مزرعة بداخلها أسلاك نحاسية تخص شركة الكهرباء بمنطقة الخلة بطرابلس

أخبار ليبيا 24

ألقت، الشرطة الكهربائية، على صاحب مزرعة بمنطقة الخلة في طرابلس، تحوي على أسلاك نحاسية ومعدات تخص الشركة العامة للكهرباء.

وجاءت، عملية القبض، بعد ورود معلومات لأعضاء التحري بالإدارة العامة للشرطة الكهربائية، تفيد بوجود أسلاك كهربائية ومعدات، تخص الشركة العامة للكهرباء، داخل مزرعة بمنطقة الخلة بطرابلس، وفق ما ذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة.

ومن، خلال البحث والتحري وجمع المعلومات، تمّت مداهمة المزرعة من قبل أعضاء ودوريات الشرطة الكهربائية بطرابلس.

وأسفرت المداهمة، عن ضبط صاحب المزرعة، وتحريز أسلاك ومعدات تخص الشركة العامة للكهرباء.

اتخذت كافة الإجراءات القانونية وتمّت إحالة المقبوض عليه إلى مكتب النائب العام؛ وتحريز المضبوطات بفرع إدارة الشرطة الكهربائية في طرابلس.