ضبط شخص يمتهن ترويج المخدرات في البيضاء

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البيضاء ضبط شخص يروج ويتاجر بالمواد المخدرة في المدينة.

وحسب بيان صادر عن الجهاز، جرى ضبط الشخص، وبحيازته نحو 200 غرام من المواد المخدرة و6 أقراص مهلوسة (بترل) و6 أقراص مهلوسة (ترامادول)، في كمين محكم أعده فرع الجهاز، واتخذت بحقه كل الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، أعرب وزير الداخلية بالحكومة الليبية، عصام أبوزريبة، عن استعداده لتقديم الإمكانات اللازمة لتمكين الجهاز من أداء مهامه بشكل فعال.

وأشاد وزير الداخلية بجهود الجهاز في تحقيق الضبطيات وإحباط محاولات تهريب المخدرات، وذلك خلال اجتماع مع رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء عادل عبدالعزيز.