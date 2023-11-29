روسيا تحكم سيطرتها على بلدة كروموف شرقي أوكرانيا

أخبار ليبيا 24

تمكنت القوات الروسية من السيطرة على بلدة كروموف الصغيرة، قرب باخموت في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

وزارة الدفاع الروسية، قالت في بيانٍ لها إن «قوات مدعومة بالطيران والمدفعية حسّنت مواقعها على طول خط الجبهة، وحرّرت قرية أرتيموفسكوي»، بحسب البيان.

وفيما سبق… ألقت وزارة الداخلية الروسية القبض على 21 شخصًا يعملون ضمن شبكة مخدرات تديرها أوكرانيا.

وأكدت الوزارة أنها تمكنت من الإطاحة يقرب من 1.5 طن من مادة الميفيدرون، مشيرةً إلى أنهُ: «تم إحباط أنشطة غير قانونية لعصابة مخدرات تُدار من أراضي أوكرانيا، وثبت أنه على مدار عدة سنوات، أنشأ المجرمون شبكة كاملة من مختبرات المخدرات في مقاطعات موسكو وبسكوف وريازان، واعتقلت الشرطة 21 متهما، بينهم 12 أوكرانيا» بحسب بيانها.