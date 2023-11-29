حماد يتفقد المشاريع السكنية والخدمية القائمة في مدينة درنة 

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اطلع رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد اليوم الأربعاء على المشاريع السكنية والخدمية القائمة في مدينة درنة.

وتفقد حماد خلال الزيارة رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي والمهندس بالقاسم حفتر سير أعمال المشاريع التي شملت مشروع استكمال 2000 وحدة سكنية بالمدينة.

وشملت الزيارة المواقع المتضررة والمستهدفة بالإعمار كجسر المدينة الرئيسي، وأغلب المشاريع الخاصة بصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة استكمال هذه المشاريع وفق الخطة الموضوعة وفي الجدول الزمني المخطط له.

وأفادت الحكومة الليبية أن الزيارة من أجل حلحلة مشكلة الإسكان عقب الكارثة التي حلت بالمدينة جراء السيول والفيضانات.