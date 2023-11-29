جرى استخراجها من قرب قاعدة الجفرة.. التعرف على هوية 6 حالات جديدة من مفقودي 2011

أخبار ليبيا 24

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، التعرف على هوية سبع حالات جديدة من مفقودي العام 2011، وحالة أخرى تعود إلى الأشهر الماضية، جرى استخراجها من مقبرة قرب قاعدة الجفرة الجوية.

وبحسب بيان الهيئة أمس الثلاثاء، جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الدائمة الخاصة بعمليات المطابقة، بعد مراجعة وتدقيق نتائج تحاليل العينات المرجعية والبصمة الوراثية (DNA) التي جرى استخراجها من قِبل فرق هيئة البحث عن المفقودين بمدن مختلفة.

وكشفت الهيئة عن هوية المفقودين السبعة حيث ضمت، أيمن علي سالم العايب، من مدينة الزاوية، ورياض الطاهر رمضان المقطوف، من مدينة الزاوية، محمد مصطفى محمود الحاراتي من مدينة طرابلس.

وضمت أيضا محمد إبراهيم اسماعيل كنو من مدينة مرزق، وأبوزيد سعيد خليفة المحروق من مدينة الجميل، وسعيد عبدالوهاب العركاب الجيلاني، من مدينة طرابلس.

بالإضافة إلى حالة سابعة تعود إلى الأشهر الماضية وهي استخرجت من مقبرة قرب قاعدة الجفرة الجوية بالجنوب وتعود إلى مفتاح الفيتوري محمد الأحول من مدينة بني وليد.