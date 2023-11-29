جامعة سرت تحدد السبت المقبل موعدا لاستئناف الدراسة

29 نوفمبر، 2023 10:23 ص
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أخبار ليبيا 24

حددت إدارة جامعة سرت السبت المقبل موعدا لاستئناف الدراسة بكافة فروعها، وذلك بعد قرار الأمانة العامة لنقابة هيئة التدريس تعليق الاعتصام بعد اتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب بيان الجامعة فإن هذه الخطوة جاءت بعد صدور القرار رقم 3 عن النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، والذي يقضي بتعليق الاعتصام في مختلف مؤسسات التعليم العالي.

وأهابت الجامعة بكافة الطلاب مراجعة كلياتهم ومتابعة تعديل مواعيد المحاضرات، داعية أيضًا أعضاء هيئة التدريس بالجامعة التواصل مع كلياتهم اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

29 نوفمبر، 2023 10:23 ص
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