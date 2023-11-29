بعد ركلة الجزاء المثيرة للجدل.. استقالة حكم الفيديو في لقاء باريس سان جيرمان ونيوكاسل

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استقال، توماش كوياتكوفسكي، مسؤول تقنية حكم الفيديو المساعد، الذي أوصى باحتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل خلال تعادل باريس سان جيرمان مع نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

وبالتالي لم يعد جزءًا من الفريق الذي سيدير مباراة الأربعاء بين ريال سوسيداد وسالزبورج.

وخلال التعادل 1-1 يوم الثلاثاء، طلب لاعبو باريس سان جيرمان لمسة يد عندما ارتدت الكرة من صدر مدافع نيوكاسل تينو ليفرامينتو واصطدمت بمرفقه.

ثم طلب الحكم سيمون مارسينياك التحقق من شاشة الملعب بواسطة تقنية “فار”.

وحسب، مارسينياك، الذي رفض ركلة جزاء محتملة في وقت سابق، ركلة جزاء وسجل كيليان مبابي في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليضمن التعادل لسان جيرمان.

وانتقد إيدي هاو مدرب نيوكاسل قرار منح ركلة الجزاء قائلا إن يد ليفرامينتو لم تكن في وضع غير طبيعي.

وشعر عدد كبير من النقاد والمشجعين بالغضب والحيرة، من منح ركلة الجزاء المتأخرة لباريس سان جيرمان، ما حرم فريق المدرب إيدي هاو من تحقيق فوز تاريخي خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا.

وكان نيوكاسل على بعد دقائق من الفوز 1-0 في العاصمة الفرنسية، والذي كان سينقل الفريق الإنجليزي إلى المركز الثاني في مجموعته.