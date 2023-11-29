انخفاض الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية

29 نوفمبر، 2023 10:33 ص
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الدولار

أخبار ليبيا 24

أظهرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية تباينا أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض سعر الدولار إلى 4.79 دينار مقابل 4.81 دينار أمس، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.27 دينار مقابل 5.26 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.09 دينار مقابل 6.07 دينار أمس.

في حين تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي إلى 1.27 دينار مقابل 1.28 دينار أمس، واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وسعر الدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.16 دينار و0.67 دينار على الترتيب.

29 نوفمبر، 2023 10:33 ص
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