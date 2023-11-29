النفط يحقق مكاسب قبيل اجتماع أوبك+

29 نوفمبر، 2023 3:05 م
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أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع تحول انتباه المستثمرين إلى اجتماع أوبك+ لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 82.54 دولار للبرميل. وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 93 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 77.34 دولارا للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة، يوم الثلاثاء، مع توقع السوق أن تقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا (أوبك+) بتمديد أو تعميق تخفيضات الإمدادات.

وواصلت أوبك+ اليوم الأربعاء المحادثات، التي وصفتها المصادر بأنها صعبة.

وقالت مصادر، اليوم الأربعاء، وفقا لرويترز، إن من المتوقع عقد اجتماع لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج للعام المقبل يوم الخميس في الموعد المحدد.

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29 نوفمبر، 2023 3:05 م
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