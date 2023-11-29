المغرب: سنستورد 2.5 مليون طن من القمح

أخبار ليبيا 24

من المقرّر أن يستورد المغرب ما يصل إلى 2.5 مليون طن من القمح اللين في الفترة من الأول من يناير إلى 30 أبريل 2024.

المكتب الوطني المهني للحبوب؛ أكد أن هذه الخطوة جاءت في إطار برنامج استيراد لتعويض الإنتاج المحلي المتضرر من الجفاف، وفق قوله.

من جهةٍ أخرى… سجل معدل التضخم المغربي تباطؤًا إلى 4.3% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، من أصل 4.9 بالمئة خلال سبتمبر.

المندوبية السامية للتخطيط في المغرب؛ أكدت في بياناتٍ ارتفاع أسعار الغذاء، التي تعتبر المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب بواقع 8.8% على أساس سنوي، بحسب المندوبية المغربية.

وفي الأثناء.. تفاقم عجز الموازنة المغربي منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر الماضي بنسبة 22.7 % على أساس سنوي