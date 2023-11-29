الكيلاني: الوزارة تواصل العمل لرفع المعاناة عن الأسر المتضررة والنازحة من درنة والمناطق المنكوبة 

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أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، أن الوزارة والمؤسسات التابعة لها ستواصل العمل على رفع المعاناة عن الأسر المتضررة والنازحة من درنة والمناطق المنكوبة.

وقدمت الكيلاني خلال لقائها عضو المجلس الأعلى للدولة وأعضاء من أعيان مدينة درنة الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتخفيف المعاناة على أهالي درنة والمناطق المنكوبة.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة قامت بإرسال قوافل الاحتياجات العاجلة للمناطق المنكوبة وكذلك فريق الدعم النفسي والاجتماعي.

ولفتت الكيلاني إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية كلفت مركز الدراسات الاجتماعية بحصر الأسر المتضررة وعمل كافة فروع الوزارة والجهات التابعة لها بتسخير إمكانياتهم وتقديم الدعم للأسر في درنة والمناطق المنكوبة