الصور يبحث إجراءات استئناف العملية التعليمة في الجامعات

أخبار ليبيا 24

عقد النائب العام، الصديق الصور اجتماعا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ ومسؤول نقابة هيئة التدريس الجامعي، بحضور ممثلي فروع نقابة أعضاء هيئة التدريس في عدة جامعات.

وأوضح مكتب النائب العام أن الصور تناول خلال الاجتماع الذي جرى، أمس الثلاثاء، التدابير التي اتخذتها سلطة التحقيق في إطار الموازنة بين حق الاعتصام السلمي وبين حق التعليم.

وأضاف المكتب أن سلطة التحقيق تقصت تعثر العملية التعليمية و لاحظت أن مطالب أعضاء هيئة التدريس الجامعي، تتمحور حول عدم التزام جهة الإدارة بواجب إيفاء الحقوق المالية المقررة لفائدتهم، رغم التزامهم بتأدية الواجبات الإيجابيَّة الموكلة إليهم.

وأكَّد وزير التعليم والبحث العلمي، أن استعداد الوزارة للإيفاء بحقوق أعضاء هيئة التدريس الجامعي وفق الجدول الزمني المقترح.

ومن جانبه أستعرض مسؤول النقابة، مطالب أعضاء هيئة التدريس، المسجلة في محضر الاجتماع المعتمد ، مؤكدا أن العملية التعليمية ستستأنف إثر تتميم مناقشة بنود هذا الاجتماع.