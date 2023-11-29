السياسية التونسية عبير موسى تبدأ إضرابا عن الطعام في السجن

أخبار ليبيا 24

بدأت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إضرابا عن الطعام في السجن، يوم الثلاثاء، احتجاجا على ما قال محاموها إنه انتهاك لحقوقها في الحرية والنشاط السياسي.

وأمر قاض الشهر الماضي بسجنها بعد أن اعتقلتها الشرطة عند مدخل القصر الرئاسي للاشتباه في قيامها باعتداء يهدف إلى إثارة الفوضى في إطار حملة على السياسيين المعارضين.

وعبير موسى هي رئيسة الحزب الدستوري الحر، الذي حذر في بيان له من “محاولات افتعال عقبات قانونية لإبعادها عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية” المتوقعة العام المقبل.

وقال محاموها في بيان إن موسي ستضرب عن الطعام لمدة 16 يوما، تزامنا مع حملة لتسليط الضوء على العنف ضد المرأة في تونس.

واعتقلت الشرطة هذا العام أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة واتهمت بعضهم بالتآمر ضد أمن الدولة.

ووصف سعيد المعتقلين بأنهم “إرهابيون وخونة ومجرمون”.

وأغلق سعيد، أستاذ القانون المتقاعد الذي انتخب رئيسا عام 2019، البرلمان المنتخب عام 2021 وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وهي إجراءات وصفها معارضوه بالانقلاب وهو ما يرفضه.

وفي الأشهر الأخيرة، نظم حزب الحرية الشعبية احتجاجات ضد سعيد. وتتهم عبير موسى الرئيس التونسي بالحكم خارج القانون.