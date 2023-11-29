الدبيبة يطالب شركة الكهرباء بمعاجلة أوضاع الشبكة العامة في بلدية البيضاء وما جاورها

أخبار ليبيا 24

أصدر، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، تعليماته لرئيس لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء، محمد المشاي، لمعالجة أوضاع الشبكة العامة في بلدية البيضاء والبلديات المجاورة لها.

وقالت حكومة الوحدة، إن الدبيبة شدد على ضرورة حل هذه الإشكاليات، خصوصا مع دخول فصل الشتاء، واستكمال أعمال الصيانة ببلدية درنة والبلديات المجاورة لها.

وأضافت، كما أصدر الدبيبة تعليماته بضرورة التعاون مع اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء بدراسة حجم استهلاك شركة الكهرباء من المحروقات، وضرورة الترشيد فيها وفق الاحتياج الفعلي.

من جانبه قدّم المشاي موقفا تفصيليا عن الأعمال المنفذة ببلدية درنة والبلديات المجاورة ومعالجة الأضرار الناجمة عن الفيضانات.

كما استعرض خطة الشركة لإرجاع الكهرباء لمدينة مرزق بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي.