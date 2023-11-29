الدبيبة يطالب بوضع خطة لتطوير الملاعب الرياضية وفقا لمواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم

أخبار ليبيا 24

طالب، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، وزير الرياضة، عبدالشفيع الجويفي، بضرورة تنفيذ خطة لتطوير عدد من المدن الرياضية العاملة حاليًا لتكون وفق مواصفات الاتحاد الدولي.

يأتي ذلك لكي تتمكن الأندية الليبية من لعب المباريات الدولية والقارية عليها، والاستفادة منها في أي مناشط.

والملعب الليبي الوحيد المعتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، هو ملعب شهداء بنينا في بنغازي.

وطالب الدبيبة بضرورة استكمال الإجراءات التعاقدية لتنفيذ 3 ملاعب جديدة، وفق أحدث المواصفات، لتساهم في تطوير لعبة كرة القدم في بلادنا.

وأكد الدبيبة على ضرورة دعم المنتخبات الوطنية في كافة المجالات، والتنسيق بين وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية لتنظيم المسابقات المحلية في كافة مستوياتها، وضرورة الاهتمام بالفئات السنية وتوفير الظروف الملائمة لها.