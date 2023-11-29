الدبيبة يطالب بإنهاء كافة حالات الإخفاء القسري متى وجدت من أي جهة

29 نوفمبر، 2023 4:33 م
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أخبار ليبيا 24

طالب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بضرورة إنهاء كافة حالات الإخفاء القسري متى وجدت من أي جهة.

كما طالب بضرورة عرض كافة التحقيقات على النيابة العامة، والانتهاء من التحقيقات وفق جدول زمني محدد، موجها وزارة العدل بتطوير السجون وصيانتها وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية، لكافة الموقوفين، والسيارات المناسبة لنقلهم.

جاء ذلك، خلال اجتماع مع النائب العام، الصديق الصور، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، بشير الأمين، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، عبد الرؤوف كارة، ووزيرة العدل، حليمة إبراهيم.

وأشاد الدبيبة، بالجهود المبذولة من وزارة الداخلية  ومكوناتها والنيابة العامة والأجهزة الأمنية، في تصحيح الأوضاع القانونية وإرساء مبادئ القانون.

من جانبها أكدت وزيرة العدل، بحسب حكومة الوحدة، أن العمل مستمر من أجل تحسين الظروف العامة للسجون في ليبيا.

وقالت، إن جميع الموقوفين يعرضون على النيابة والمحكمة وفق جلساتهم، ولا توجد حالات موقوفة دون إجراءات قانونية تجاهها.

 

29 نوفمبر، 2023 4:33 م
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