استطلاع | غالبية الآراء أكدت أن تخفيضات الجمعة البيضاء غير حقيقية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

استعد الكثير من الأشخاص في ليبيا للاستفادة من خصومات الجمعة البيضاء التي أعلنت عنها العديد من المتاجر، سواء الخاصة بالملابس أو الألعاب الرياضية أو قطع الأثاث وغيرها.

وحدد بعض الليبيون ميزانيتهم الخاصة قبل أن يبدأ في التسوق بالمحلات التجارية المختلفة، حتى يستطيع شراء ما يلزمه وفقاً لما حدده من نقود.

ويرى البعض أنه يجب التحقق من الأسعار المنتجات قبل تخفيضات الجمعة البيضاء، للتأكد من صحة التخفيضات من عدمها، حتى يتجنب الوقوع في فخ التخفيضات الكاذبة.

ويُعد موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، المعروف في الغرب بالجمعة السوداء (بلاك فرايداي)، أحد المواسم المفضلة للمستهلكين الغربيين في أمريكا و أوروبا للتسوق نظراً لتزامنها مع موسم أعياد الميلاد وعيد الشكر، كما أن حمى موسم الجمعة البيضاء قد اجتاحت مؤخراً الأسواق العربية بمن فيهم ليبيا.

وبدأ موسم الجمعة البيضاء في اقتحام الأسواق العربية عام 2014 عندما أطلق أحد المواقع العربية للتسوق الإلكتروني المبادرة رداً على الجمعة السوداء بالأسواق الأوروبية والأمريكية مع تغيير الاسم إلى الجمعة البيضاء نظراً لخصوصية اليوم عند الشعوب العربية.

وتُعد الجمعة البيضاء أحد أهم مواسم التسوق بالشرق الأوسط إذ تستمر التخفيضات لمدة أطول من يومٍ واحد وبالأخص أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حيث تقدم مواقع التسوق الإلكتروني بالمنطقة تخفيضات تصل في بعض الأحيان إلى نحو 80 في المئة.

ووفقاً لبيانات غوغل فإن المستهلكين من الإمارات ومصر والسعودية هم الأكثر بحثاً عن عروض الجمعة البيضاء عبر محرك البحث الخاص بالشركة، كما تشير الشركة إلى أن المتسوقين بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا هم الأكثر بحثاً عن مواسم العروض والخصومات.

ولفت مسح أجرته شركة إيبسوس الفرنسية للأبحاث السوقية إلى أن 33 في المئة من المتسوقين في البلاد الثلاثة لا توجد لديهم نوايا لشراء منتجات معينة خلال الموسم، بينما يبحث نحو 60 في المئة من المستهلكين من دولتي الإمارات والسعودية عن منتجات وعلامات تجارية جديدة قبل عملية الشراء خلال الجمعة البيضاء.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: ” تخفيضات الجمعة البيضاء أو “Black Friday “.. هل كانت التخفيضات حقيقية أثناء تسوقكم في المحال والأسواق التجارية في ليبيا؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء أكدت أن تخفيضات الجمعة البيضاء البيضاء أو “Black Friday” غير حقيقية أثناء تسوقهم في المحال والأسواق التجارية في ليبيا.

وقال المشارك، Omran Alhwari، أن “الجمعة البيضاء في ليبيا ايديرو فيها على حاجات لا قيمة لها تلقا محل داير تخفيض علي خيط شحن ولاخر داير تخفيض علي كفر وهكي زحموا الشوارع ع الفاضي”، وفق تعبيره.

من جانبه قال المشارك، الفرجانى أبو عبدالرحمن الفرجانى، أن تخفيضات الجمعة البيضاء غير حقيقية في ليبيا، قائلا: “لا كله كذب”، وفق تعبيره.