500 مدرسة نموذجية..الدبيبة يؤكد على إعداد خطة متكاملة لتنفيذ مشروع مدارس المستقبل 

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء على ضرورة إعداد خطة متكاملة لمتابعة انطلاق تنفيذ مدارس المستقبل في مرحلته الأولى بـ 500 مدرسة نموذجية.

وشدد الدبيبة خلال اجتماع عقد مع وزير التربية والتعليم موسى المقريف على أن يراعى في المدارس الكثافة الطلابية في المرحلتين الثانية والثالثة باعتبار القضاء على مدارس الصفيح والمتهالكة في المرحلة الأولى.

وأعطى رئيس الحكومة تعليماته لبدء تنفيذ وتحديد الجداول الزمنية وإعلانها ليتابع المواطن كل الإجراءات التنفيذية باعتبار الأهمية الكبرى في تنفيذ المدارس والحاجة الملحة لها في كل المدن والمناطق>

وأوضح الدبيبة أن الدولة الليبية منذ عام 1992 لم تُنفذ أي مشروع لإنشاء المدارس في ليبيا، مشيداً بالجهود المبذولة في هذا المشروع من حيث الخطوات العلمية والفنية والإدارية لتنفيذه وفق أسس سليمة لضمان التنفيذ الجيد.

وقدم المقريف موقفاً حول اختيار المدارس المستهدفة، باعتبار أن مدارس الصفيح هي المستهدف الأول للقضاء عليها واستبدالها بمدارس جديدة، ويليها المدارس المتهالكة غير القابلة للصيانة، ثم الاحتياج وفق الكثافة الطلابية.

من جهته، قدم مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة موقفاً حول الإجراءات التنفيذية المتخذة من الجهاز حيال نتائج وزارة التعليم من حيث إعداد المواصفات الفنية وزيارة المواقع المستهدفة والتأكد من ملاءمتها لتنفيذ المشروع، وتأهيل أدوات التنفيذ المقيدة لدى الجهاز، وتحديد الجداول الزمنية لتنفيذ المدراس وفق أعداد الفصول.