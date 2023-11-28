13300 برميــل خـام..حقــل الراقوبــة النفــطي يحــقق معــدل إنتــاج هـو الأعـلى منذ 2011 

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أكدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ـأن حـقـــل الراقوبــة النفــطي حــقق معــدل إنتــاج هـو الأعـلى منذ 2011.

وأضافت الشركة أن الحقل تمكن من تحقيــق معــدل إنتــاج بلــغ 13300 برميــل من النفــط الخـام، وهــو معــدل لـم يتم الوصــول إليه منــذ سنــة 2011.

وذلك بفضــل الله تعالى ثم جــهود العامليــن بالحقــل وتوجيهــات مجلـس الإدارة التي تهــدف إلى تسخيــر الإمكانيــات المتاحــة لرفــع معــدلات الإنتــاج.

وأجرى رئيس مجلــس الإدارة للشركة مصطــفى همــاد زيـارة تفقديــة لحقــل الراقوبــة واطلــع على سير العمليات بمعمــل الغاز ومعــمل الفـرز.

وشملت جولــة هماد مدرج مطار الراقوبــة ومساكــن المستخدمين وصالــة الطعام والمرافـق التابعــة لها.

ووجه رئيس مجلــس الإدارة تعليمـاتــه بضرورة صيانــة صالــة الطعــام والمساكــن وتحسيــن أداء الخدمــات المقدمــة للمستخـدميـن.