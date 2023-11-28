وكيل وزارة الرياضة بالحكومة الليبية يفتتح ملعب نادي الهلال طبرق 

28 نوفمبر، 2023 5:38 م
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أخبار ليبيا 24 – خاص 

افتتح وكيل وزارة الرياضة بالحكومة الليبية خالد الدينالي، اليوم الثلاثاء، ملعب نادي الهلال بمدينة طبرق. 

 بحضور بلدية طبرق ومكتب الرياضة والاتحاد الفرعي لكرة القدم وعدد كبير من المشجعين لنادي الهلال. 

وأكد الدينالي أن الوزارة تسعى لإنشاء عديد الملاعب الحديثة في كل المناطق من أجل نشر الرقعة الرياضية وخدمة لقطاع الشباب في كل أنحاء ليبيا. 

وألقيت خلال الافتتاح عدد من الكلمات أشادت بهذا الإنجاز الرياضي لنادي الهلال وللمدينة. 

يشار إلى أن نادي الهلال قد تأسس عام 1985 وصعد إلى الممتاز في منتصف التسعينات من القرن الماضي وحالياً يستعد للمشاركة في مسابقة الدرجة الأولى بعد صعوده هذا العام. 

28 نوفمبر، 2023 5:38 م
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