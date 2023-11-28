مناقشة العودة الطوعية للمهاجرين..الطرابلسي يبحث عمل المنظمة الدولية للهجرة 

أخبارليبيا24

بحث وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، مع مدير المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي عمل المنظمة بليبيا.

وخصص الاجتماع لمناقشة العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين والأعداد المستهدفة لسنة 2024 ووضع استراتيجية سياسات الهجرة بما أن دولة ليبيا تقع في العبور لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

كما تطرق الاجتماع إلى مشاكل منح تأشيرة الخروج للمستهدفين من العودة الطوعية وتوفير الدعم الفني والمالي للعمل لحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وتناول الاجتماع الخروج برؤية موحدة فيما يخص العودة الطوعية ودعم المنافذ البرية والبحرية ونقاط الإنزال والقواطع الحدودية للعمل على الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

ونوقش أيضاً قرار رئيس مجلس الوزراء 439 لسنة 2023 ميلادي بشأن تشكيل لجنة لحصر العمالة الوافدة وتنظيم وجودهم بليبيا ومنح الإقامات وإعطاء الفرصة لتسجيل وتنظيم العمالة الوافدة حسب احتياجات السوق المحلي.

وأكد الطرابلسي على العمل مع المجتمع الدولي للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتامين الحدود.