مكافحة الأمراض : الفيروسات المنتشرة خلال هذه الفترة كلها فيروسات شتوية

28 نوفمبر، 2023 11:15 ص
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أخبار ليبيا 24

أوضح رئيس اللجنة العلمية بمركز مكافحة الأمراض خالد المغبوب أن الفيروسات المنتشرة خلال هذه الفترة كلها فيروسات شتوية لا تشكل خطرًا، وهي موجات برد وإنفلونزا عادية وموسمية.

وقال المغبوب في تصريحات صحفية :”لم تسجل حالات جديدة بفيروس كورونا أو متحوراته، وحتى الأخبار المتداولة مؤخرا عن انتشار متحاورات جديدة في الصين تبين أنها فيروسات شتوية غير خطيرة”.

وتابع رئيس اللجنة العلمية بمركز مكافحة الأمراض، أن :”اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية وُزع على المرافق الصحية الخاصة بالتطعيمات، ونأمل من كبار السن والنساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أخذها، لا سيما أن هذه المدة هي موسم انتشارها”.

28 نوفمبر، 2023 11:15 ص
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