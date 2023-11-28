مصر تعتزم إطلاق جنيه رقمي

أخبار ليبيا 24

تباحث البنك المركزي المصري مع صندوق النقد والبنك الدوليين؛ إمكانية إصدار الجنيه الرقمي.

وبحسب البنك المركزي المصري، تأتي هذه الخطوة في إطار سعيه لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي، حيثُ سيكون الجنيه الرقمي عملة رقمية مركزية للجنيه المصري، يعمل البنك المركزي على إصداره مع توسع المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة، بحسب نص بيان المركزي.

وفي سياقٍ منفصل… وافق البنك الأفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 131 مليون دولار لمصر لتنويع الاقتصاد.

وبحسب بيان البنك الأفريقي، «في مواجهة صدمات خارجية كبيرة في السنوات القليلة الماضية، بذلت مصر جهوداً كبيرة للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) والصراع الروسي – الأوكراني على الاقتصاد المحلي والحفاظ على مرونته. وبعد معالجة هذه الصدمات من خلال تدابير الطوارئ التي أفادت المجتمعات الهشة، التزمت الحكومة بشدة بتنفيذ تدابير مناسبة على المدى المتوسط والطويل لبناء اقتصاد مرن من خلال تنمية القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي، والتحول الأخضر» بحسب البنك.