مصدر بالقيادة العامة: لن نشارك في حوار “باتيلي” مالم تشارك حكومة حماد

أخبار ليبيا 24

أكد مصدر رفيع المستوى من القيادة العامة للجيش الوطني عدم المشاركة في أي حوار ما لم تدعى إليه الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، في إشارة إلى الاجتماع الذي دعا إليه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

وقال المصدر في تصريحات لتليفزيون لتلفزيون المسار، إن أي حوار لا يمثل الأطراف الفاعلة وعلى رأسها الجيش الوطني اجتماع فاشل ولن ينجح.

وأشار المصدر إلى أن آخر لقاء للمبعوث الأممي في بنغازي تم إبلاغه بموقف القيادة وبدوره أخبرنا بقبوله إضافة ممثلين عن الحكومة الليبية، وبما أن المبعوث الأممي لم يلتزم بما قاله في الاجتماع لن تشارك في هذه الدعوة

ولفت إلى أن أي حوار سياسي بين الأطراف الفاعلة لا تشمله دعوة لممثلين عن الحكومة الليبية هو حوار غير متوازن وغير مقبول.

وكان المبعوث الأممي دعا الأسبوع الماضي الأطراف السياسية في ليبيا إلى اجتماع موسع في لبحث العراقيل التي تعطل إجراء انتخابات في البلاد.

ودعا المبعوث الأممي مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي لإرسال ممثلين لهم لحضور الاجتماع.

ولم يدعو المبعوث الأممي الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، للاجتماع وهو ما قابله مجلس النواب بالرفض وأعلن عدم مشاركته في الاجتماع.