مباحثات تركية روسية حول خط الغاز الطبيعي

أخبار ليبيا 24

من المقرّر أن تبحث تركيا وروسيا في تفاصيل خريطة الطريق الخاصة بإنشاء مركز الغاز الطبيعي الروسي في غرب تركيا.

وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مسؤول في قطاع الطاقة في تركيا قوله إن وفداً سيزور سان بطرسبرغ في النصف الأول من ديسمبر المقبل، إذ من المرتقب أن يبدأ مركز الغاز الروسي العمل في تراقيا غرب تركيا في العام 2024.

وفي سياق التعاون التركي الروسي… تعتزم تركيا تحويل الحبوب الروسية إلى الطحين وإرسالها إلى الدول الأفريقية.

وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي؛ نقل عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: «إن الحبوب الروسية على شكل طحين سيتم إرسالها إلى الدول الأفريقية، حيث ستقوم تركيا بهذه العملية وسيتم نقل الطحين عبر آليات مختلفة إلى الدول الأفريقية»

وفي سياقٍ منفصل.. كشفت وزارة الزراعة الأوكرانية انخفاض صادرات الحبوب الأوكرانية بنسبة 49 بالمئة.

وأوضحت الوزارة أن هذا الانخفاض يأتي على أساس سنوي مسجلاً 2.15 مليون طن، دون أن توضح الأسباب.