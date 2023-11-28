لأكون صوتكم مدافعًا عن مطالبكم..الدبيبة يؤكد مشاركته في الاجتماع الخماسي تلبية لمبادرة باتيلي 

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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء رغبته في المشاركة في الاجتماع الخماسي بناء على دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي حول القوانين الانتخابية.

وقال الدبيبة في كلمة موجهة لليبيين :”قررت الحديث معكم بشكل مباشر لأخبركم عن الدعوة المقدمة من المبعوث الأممي، لعقد اجتماع لمن وصفهم بالأطراف الأساسية لمعالجة الإشكاليات الكبرى في القوانين الانتخابية”.

وتابع رئيس الحكومة :”مستعدون للمشاركة ودعم أي جهود جادة لإنجاح الانتخابات ومشاركتنا في هذا الاجتماع هي من أجل أن أكون صوتكم الذي طمسوه مدافعا عن مطالبكم ومحققا لأهدافكم”.

وأضاف الدبيبة :”أؤكد استعدادي للتجاوب مع كل المقترحات بجدية، لتوسيع الثقة في المهام الموكلة للحكومة في العملية الانتخابية”.

وذكر رئيس الحكومة :”يجب أن تركز كل النقاشات والحوارات للوصول إلـى أساس قانوني دستوري متين، لضمان نجاح الانتخابات”.

وختم الدبيبة كلمته بالقول :”دعوا الخيار للشعب الليبي حتى يقول كلمته بكل حرية دون وصاية من أحد.