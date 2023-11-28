عمليات تجرى لأول مرة في مستشفيات القطاع العام
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
- زراعة صمام أورطي باستخدام تقنية “تافي” للقسطرة “مستشفى الخضراء”
- تكميم للمعدة بالمنظار “مركز الزاوية الطبي”
- عملية قلب مفتوح حالة انقلاب الأذينين “مركز القلب تاجوراء”
- صورة للقلب باستخدام تقنية الرنين المغناطيسي “مستشفى طرابلس الجامعي”
- عملية قلب مفتوح “مركز مصراتة الطبي”
* جراحة العيون لحالات “حول الأطفال دون غرز تثبيت وزراعة القرنية”
* مستشفى العيون طرابلس .
* مركز البيضاء الطبي .
* مستشفى الخمس التعليمي.
- زراعة أقصاب كهربائية لمصاب بشلل الرعاش ” مستشفى طرابلس الجامعي”
المصدر / حكومة الوحدة الوطنية