عمليات تجرى لأول مرة في مستشفيات القطاع العام

28 نوفمبر، 2023 10:44 ص
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

  • زراعة صمام أورطي باستخدام تقنية “تافي” للقسطرة “مستشفى الخضراء”
  • تكميم للمعدة بالمنظار “مركز الزاوية الطبي”
  • عملية قلب مفتوح حالة انقلاب الأذينين “مركز القلب تاجوراء”
  • صورة للقلب باستخدام تقنية الرنين المغناطيسي “مستشفى طرابلس الجامعي”
  • عملية قلب مفتوح “مركز مصراتة الطبي”

* جراحة العيون لحالات “حول الأطفال دون غرز تثبيت وزراعة القرنية”

* مستشفى العيون طرابلس .

* مركز البيضاء الطبي .

* مستشفى الخمس التعليمي.

  • زراعة أقصاب كهربائية لمصاب بشلل الرعاش ” مستشفى طرابلس الجامعي”

المصدر / حكومة الوحدة الوطنية

28 نوفمبر، 2023 10:44 ص
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