صالح يرفض حضور الدبيبة للاجتماع الخماسي الذي دعا له باتيلي 

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أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء أنه أبلغ المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي رفضه حضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للاجتماع الذي دعا له.

وأضاف صالح خلال إحاطته في جلس مجلس النواب المنعقدة في بنغازي أن الدبيبة ليس طرفا في العملية السياسية.

وتابع رئيس مجلس النواب :”الاجتماع الذي دعا إليه باتيلي يجب أن يكون حول تشكيل حكومة موحدة مصغرة تحصل على تزكية مجلسي النواب والدولة”.

ولفت صالح إلى أن المبعوث الأممي أبلغه أن القوانين الانتخابية صالحة لإجراء الاستحقاق القادم.

وأوضح رئيس مجلس النواب أنه مازال ينتظر انتهاء رئيس مجلس الدولة محمد تكالة من زياراته الخارجية للقائه مجددا.

وواصل صالح :”خلال لقائي مع تكالة في القاهرة تحدثت معه على ضرورة تنفيذ القوانين التي صدرت عن لجنة 6+6 وأكدت أن ليس من حق رئيسي مجلسي النواب والدولة الاعتراض على القوانين”.

وقال رئيس مجلس النواب :”أكدت لتكالة إصرار مجلس النواب على تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على الانتخابات”.

واعتبر صالح أن إصدار قانون العفو العام وقانون إلغاء العزل السياسي من قبل مجلس النواب هو أساس المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن النواب قام بكل المطلوب منه وفق اختصاصاته.

وذكر رئيس مجلس النواب أنهم يواصلون العمل مع بعض الدول والبعثة الأممية وبعض الشخصيات؛ لدعم الاستحقاق الانتخابي.