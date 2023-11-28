رياح نشطة على أغلب مناطق الشمال والشمال الشرقي مع تكاثر للسحب

28 نوفمبر، 2023 10:10 ص
0 0

أخبار ليبيا 24

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث تتأثر أغلب مناطق الشمال برياح نشطة إلى قوية أحيانا على الشمال الشرقي مع تكاثر للسحب من حين لأخر يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

راس اجديرحتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، وحالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية، درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (21–26)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد، حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً ،مع سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة خاصة على الساحل ومرتفعات الجبل الأخضر، درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20– 25)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة، حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25–27)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة، حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، والرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-27)مْ.

28 نوفمبر، 2023 10:10 ص
0 0

المزيد من الأخبار

مناقشة العودة الطوعية للمهاجرين..الطرابلسي يبحث عمل المنظمة الدولية للهجرة 

28 نوفمبر، 2023 1:42 ص
منصور الحصادي

الحصادي: الانقسام الحكومي السبب الرئيسي في معاناة أهالي درنة 

28 نوفمبر، 2023 1:28 ص

المقريف يتابع سير الدراسة في مدارس درنة بعد استئنافها منذ شهر 

28 نوفمبر، 2023 12:40 ص

المبروك يناقش مع السفير الألماني إمكانية عودة الشركات الألمانية إلى ليبيا

27 نوفمبر، 2023 11:35 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى