رياح نشطة على أغلب مناطق الشمال والشمال الشرقي مع تكاثر للسحب

أخبار ليبيا 24

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث تتأثر أغلب مناطق الشمال برياح نشطة إلى قوية أحيانا على الشمال الشرقي مع تكاثر للسحب من حين لأخر يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

راس اجديرحتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، وحالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية، درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (21–26)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد، حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً ،مع سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة خاصة على الساحل ومرتفعات الجبل الأخضر، درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20– 25)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة، حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25–27)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة، حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، والرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-27)مْ.