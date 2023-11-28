روسيا.. إلقاء القبض على شبكة مخدرات تديرها أوكرانيا

أخبار ليبيا 24

ألقت وزارة الداخلية الروسية القبض على 21 شخصًا يعملون ضمن شبكة مخدرات تديرها أوكرانيا.

وأكدت الوزارة أنها تمكنت من الإطاحة يقرب من 1.5 طن من مادة الميفيدرون، مشيرةً إلى أنهُ: «تم إحباط أنشطة غير قانونية لعصابة مخدرات تُدار من أراضي أوكرانيا، وثبت أنه على مدار عدة سنوات، أنشأ المجرمون شبكة كاملة من مختبرات المخدرات في مقاطعات موسكو وبسكوف وريازان، واعتقلت الشرطة 21 متهما، بينهم 12 أوكرانيا» بحسب بيانها.

بدورها أعلنتْ وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 20 طائرة مُسيَّرة أوكرانية فوق مناطق روسية، منها العاصمة موسكو

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أكدت الوزارة تدمير 11 طائرة مُسيَّرة أوكرانية فوق منطقة موسكو، وإقليمي كالوجا وتولا جنوبي العاصمة الروسية، وإقليم بريانسك جنوبي البلاد، قبالة شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، بحسب بيان الوزارة.

وفي وقتٍ سابق.. قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا هاجمت بلاده بأكثر من 70 طائرة مسيرة من طراز “شاهد” خلال الليل، وتم إسقاط معظمها.