تكالة يزور موسكو ويلتقي برئيسة مجلس الاتحاد الروسي

أخبار ليبيا 24

التقى، رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، رفقة نائبه الأول، مسعود عبيد، اليوم الثلاثاء في العاصمة الروسية موسكو، مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو.

وأعرب تكالة عن شكره لرئيسة مجلس الاتحاد الروسي على حسن الاستقبال، مثنيا على دور السفير الروسي لدى ليبيا في العمل الدبلوماسي وجهوده مع المجلس.

كما أعرب عن أمله في أن تكون العلاقات الليبية الروسية أفضل مما سبق، مبينا أهمية دور العمل البرلماني في رسم السياسات الهامة بين البلدين، مما يساعد الحكومات التنفيذية على استثمارها وتطويرها.

وأكد تكالة على أهمية تعزيز العلاقات والتواصل والتنسيق لتحقيق أهداف مشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي.