المقريف يتابع سير الدراسة في مدارس درنة بعد استئنافها منذ شهر 

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تابع وزير التربية والتعليم موسى المقريف، سير الدراسة في بلدية درنة بعد استئنافها منذ شهر بالمدارس غير المتضررة.

جاء ذلك خلال اجتماع استعرض إقامة برامج التهيئة النفسية للتلاميذ والطلاب في البلدية، وفق خطة إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي.

وناقش المجتمعون، المرحلة الثالثة من التعليم الاستدراكي والخطة الدراسية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والشهادات العامة.

كما تّطرق الاجتماع إلى الخطة الدِّراسية لِمرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي والشهادات العامة، والموضوعة بقرار وزير التّربية والتّعليم رقم 1218 لِسنة 2023م.

وَفي كلمة له في خِتام الاِجتماع، شدَّد الوزير على توحيد المنظومة التّعليمية في كامل التراب الليبي.

وأشاد بجهود الأسرة التّربوية في كامل التُّراب الليبي، وما تبذله من جُهود في سبيل اِنتظام العام الدِّراسي وفق مواعيد الدِّراسة والخطة الدِّراسية الموضوعة.