الكوني: على الاتحاد الأوروبي دعم ليبيا في ملف الهجرة غير الشرعية 

أخبارليبيا24

شدد النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني على ضرورة تعاون الاتحاد الأوروبي، لدعم ليبيا في ملف الهجرة غير الشرعية.

وأكد الكوني خلال زيارته اليوم الثلاثاء لمقر الجهاز في طرابلس على ضرورة العمل على إقامة تنمية مكانية في دول المصدر، للحد من هجرتهم عبر ليبيا لدول المقصد.

وشدد كذلك على مساهمة الجهات ذات العلاقة، في تسهيل إجراءات منح تأشيرات دخول للعمالة، انطلاقاً من دولتي النيجر وتشاد لدخول ليبيا، تأكيداً للعلاقات التاريخية التي تربطها مع ليبيا.

وأوضح أن الظروف هي التي دفعت المهاجرين، لترك بلدانهم وعبور الصحراء، إلى الشمال، مؤكدًا أن هجرة الجيران من تشاد والنيجر، نحو ليبيا للعمل والعودة إلى بلدانهم، دون محاولة الهجرة نحو بلدان الشمال، في إشارة لعلاقات الجوار التاريخية التي تربط ليبيا مع تشاد والنيجر على مختلف الأصعدة.

ولفت إلى أن ظهور مجموعات إجرامية مختصة في تهريب البشر والجريمة المنظمة عبر الصحراء، يتطلب استنفارا أمنياً عبر الحدود لمكافحتها والحد من الهجرة في دول المصدر.

وأشار إلى دور جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ضمن استراتيجية معالجة تدفق الهجرة غير الشرعية، والحد منها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في ليبيا.