الطرابلسي يطالب المفوضية الأوروبية بشراكة أساسية لليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية

أخبار ليبيا 24

طلب، وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، خلال اجتماع مع، إيفلا جوهانسن، عضو المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، أن تكون ليبيا شريكا أساسيا وبشكل مباشر فيما يخص مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة عصابات الاتجار بالبشر بدلا من الرجوع إلى بعض المنظمات الأهلية وغير الحكومية والتعامل معها كوسيط.

وجاء، الاجتماع على هامش مشاركة الطرابلسي، في المؤتمر الدولي حول التحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، الذي انعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسيل.

ووفقا لوزارة الداخلية؛ فقد وجه الطرابلسي الدعوة لعضو المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية للمشاركة في المؤتمر الجاري الإعداد له بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال شهر يناير 2024.

وقال الطرابلسي، إن وزارة الداخلية تتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفق خطة أمنية تهدف إلى مكافحة عصابات تهريب البشر والمتاجرة فيهم.

وأضاف، أن وزارة الداخلية دعمت جهازي مكافحة الهجرة غير الشرعية وحرس الحدود والإدارة العامة لأمن السواحل بما مكنها من ممارسة مهامها في صد تدفقات الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود البرية والبحرية.