الصحة العالمة: سكان غزة معرضون للموت بسبب الأمراض

أخبار ليبيا 24

أكدتْ منظمة الصحة العالمية، أنّ عددًا أكبر من سكان غزة معرضون للموت بسبب الأمراض مقارنة بالقصف.

المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، دعت إلى دعم النظام الصحي في القطاع ليعود لطبيعته بسرعة، قائلةً: «في نهاية المطاف، سنرى عددا أكبر من الناس يموتون بسبب الأمراض مقارنة بالقصف إذا لم نتمكن من إعادة بناء هذا النظام الصحي»، حسب قولها.

وفي الأثناء.. دعا الاتحاد الأوروبي إلى أهمية تمديد الهدنة التي تنتهي، الثلاثاء، في قطاع غزة، حتى تصبح «دائمة» وتسمح بالتقدم نحو «حلّ سياسي» للنزاع.

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، قال خلال كلمته ضمن افتتاح اجتماع لمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط: «يجب تمديد هذه الهدنة وتحويلها إلى هدنة دائمة للسماح بالعمل على حل سياسي»، على حد قوله.

ويوم الجمعة الماضي.. بدأت إسرائيل وحماس وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، حيث من المقرر أن تطلق حماس سراح 13 امرأة وطفلًا إسرائيليًا رهائن في وقت لاحق من اليوم، وتتدفق المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.