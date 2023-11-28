الحصادي: الانقسام الحكومي السبب الرئيسي في معاناة أهالي درنة 

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اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي أن الانقسام الحكومي السبب الرئيسي في معاناة أهالي درنة.

وأضاف الحصادي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أنه لن تكون هناك حلول حقيقية لمواجهة أضرار الكارثة وتعافي المدينة وأهلها وإعادة التأهيل والبناء والإعمار؛ إلا من خلال حكومة جديدة موحدة بكفاءة عالية.

وأوضح عضو المجلس أن هذه الحكومة تتحمل المسؤولية دون تنصل أو تبرير البيروقراطية الإدارية الحكومية في إيجاد بدل إيجار للمتضررين داخل مدينة درنة وخارجها.

ولفت الحصادي إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل ببطء إلى الآن وآخر وعودها لتوفير بدل إيجار للمتضررين بأن الإجراء في المطابقة بين الوزارة ومصلحة الأحوال المدينة لكي يتم إحالته لوزارة المالية.

وأشار عضو المجلس إلى أن هذا الإجراء سيدخل في موجة “بيروقراطية” جديدة الكارثة لها خصوصية واستثناء.