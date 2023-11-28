الإمارات والصين تجددان اتفاقية لتبادل العملات

أخبار ليبيا 24

مدّد مصرف الإمارات المركزي، مدة اتفاقية مع نظيره الصيني لمقايضة عملات البلدين، بقيمة 18 مليار درهم، أي ما يعادل 35 مليار يوان صيني.

مصرف الإمارات المركزي، أو ضح «أن تمديد الاتفاقية لمدة 5 سنوات يسعى لتعزيز تنمية التعاون المالي والتجاري بين الإمارات والصين من خلال تسهيل توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية، لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بشكل أكثر كفاءة وفعالية،» بحسب نص الذي نشره المكتب الإعلامي للمصرف.

وفي ذات السياق.. وقع المصرف مذكرة تفاهمٍ مع بنك الشعب الصيني، بهدف تعزيز التعاون الفني سعيًا لتطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية.