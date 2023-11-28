استطلاع للرأي: غالبية المستطلعين يستبعدون تشكيل حكومة ليبية موحدة قريبا

أخبار ليبيا 24

استبعدت الغالبية، في استطلاع للرأي، إمكانية تأسيس حكومة ليبية جديدة في الوقت الراهن يكون هدفها الوصول بليبيا إلى الانتخابات.

وفي، استطلاع للرأي العام نفّذته، وكالة أخبار ليبيا 24، استبعدت الغالبية 95% التوافق على تشكيل حكومة موحدة تذهب بالبلاد إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ورأت غالبية الآراء أنّه لن يتم التوافق على تشكيل حكومة ليبية موحدة للإشراف على إجراء الانتخابات.

آراء

وفي الآراء، يقول محمد: “لا.. لأن الانتخابات ليست في صالح الأجسام السياسية الموجودة حاليا”.

ويقول حمد المكي: “نسأل الله العظيم أن يتم ذلك.. أنا في رأيي لو المسؤولين في ليبيا يجتمعوا على قلب رجل واحد ولا يلتفتوا إلى الأصوات الخارجية وتكون غايتهم ومصلحتهم هي وحدة ليبيا وأن المواطن الليبي يعيش حياة كريمة سوف يتم ذلك بعون الله.. كفانا لقد تعبنا ومن حقنا نعيش حياة كريمة”.

ويقول عيد: ” لا، لأن كل الساسة في ليبيا بدون تفرقة جميعهم معرقلين وجميعهم لا يريدون الانتخابات أبدا، والشعب سلبي جدًا جدًا”.

وتعيش ليبيا، في ظل وجود حكومتين، الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي معينة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد.

ويضغط مجلس النواب من أجل تشكيل حكومة موحدة ذات مهام محددة للوصوب إلى الانتخابات بعد إقرار القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة.